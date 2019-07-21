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ماذا قال "قرقاش" عن التحالف العربي في اليمن

الحياة السياسية

أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي
أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

متابعات - أمينة عبد العال

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صرح أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، بأن ‏التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة ودولة الإمارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب.

وأضاف، اليوم الأحد، أنور قرقاش، أن التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية، مضيفًا: "الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك".

وتابع: "وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الإستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الإستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".


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