أول راقصة باليه محجبة: الحجاب للجسد وليس "الموهبة"

أثارت تصريحات أول راقصة باليه محجبة في العالم وهي الأسترالية المسلمة، ستيفاني كورلو، التي ما زالت تعمل على نشر رسالتها وهي أن الاختلاف ليس شيئًا يجب أن تخجل منه، ضجة بسبب حديثها عن الحجاب.

وكانت كورلو قد توقفت عن ممارسة الباليه عندما اعتنقت الإسلام في سن الثامنة، حيث كانت تكافح من أجل العثور على مدرسة توافق بين المعتقدات الدينية ومتطلبات الرقص من ناحية الملابس.

وترى كورلو أن رقص الباليه كان دائما جزءًا كبيرًا من حياتها، لذا عاودت الرقص مجددا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحجاب مهم جدا بالنسبة لها.

وتقول كورلو: ” الحجاب جزء من شخصيتي، ويمثل الدين الجميل الذي أحب، وإذا كان لدى الناس الحق في اختيار ما يريدون ارتدائه فأنا أيضا لي الحق في ارتداء ما أريد وحجابي هو تعبير عن حب الخالق، وأعتقد أنه يغطي جسدي وليس عقلي وقلبي وموهبتي ” .