تصادم طائرتين بمطار أمريكي

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اصطدمت طائرتان تابعتان لشركة ساوث ويست إيرلاينز، على مدرج مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي الأمريكية.

المتحدث باسم الشركة، قال إن جناح رحلة ساوث ويست 1555 الجوية المتجهة إلى سانت لويس اصطدم خلال دفع الطائرة بجناح رحلة ساوث ويست رقم 4580 المتجهة إلى أتلانتا.

وأضاف في بيان صادر عنه، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء التصادم الذي وقع مساء السبت.

وقالت الشركة إنه تقرر إخراج الطائرتين من الخدمة للتقييم،  مع استمرار رحلات ساوث ويست إلى الوجهات المحددة باستخدام طائرات جديدة.


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