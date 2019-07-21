  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
صبري

سمير صبري: "محرز" ينفذ مخطط الإخوان

طيران

"ألمانيا" تستأنف رحلاتها إلى مصر

الرئيس السيسي

ابنة شهيد: الرئيس قال لي كلامك لمس قلبي

بن سلمان

منحة 2.5 مليار ريال من "بن سلمان".. من المحظوظ

شيخ

تركي آل الشيخ يخوض معركة بسبب " بليغ حمدي"

ملك المغرب

حقيقة الخلافات العائلية بالقصر الملكي

الجيش المورتاني

بينهم ممثل شهير.. مهربون يقتحمون منطقة عسكرية

جماهير الجزائر

جسر جوى لنقل مناصرى "محاربى الصحراء"

تويتر

إجراء قاسٍ من «تويتر» ضد إيران

الإعلامي أحمد موسى

موسى: "دا مش ممكن يحصل عندنا أبدًا"

الزمالك يواجه الجونة تحت شعار " لا بديل عن الفوز"

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"

#

زي النهاردة (6/1).. الأهلي يعصف بالزمالك إلى مهب الريح

#

موعد مباراة الأهلي والنجوم .. والقنوات الناقلة

#

ثلاثي الزمالك يواجهون شبح الغياب عن القمة

دوري

الزمالك

كاس

جونة

يستضيف فريق الجونة نظيره الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى.

ويدخل الزمالك المباراة رافع شعار لا بديل عن الفوز، فى ظل  سعيه للحفاظ على أمله في المنافسة على الدوري.

ويستعيد الزمالك جهود فرجانى ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، بينما يفتقد الأبيض لخدمات مصطفى فتحي لخضوعه لتدريبات تأهيلية بعد عودته من الإصابة وعبد الله جمعة للإيقاف ومحمود جنش للإصابة ومحمود كهربا الهارب في تركيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رمضان عبد المعز يحسم رأيه في السحر الأسود
» سيدة تفجر نفسها وتقتل 6 أشخاص
» احترس.. بكتيريا خطيرة بالبطيخ تصيبك بالتسمم
» "بطني واوا" تفتح النار على ممثلة شهيرة
» «عاشور» حكما للقاء الزمالك والجونة
» قرار جديد ضد قاتلة زوجها للعودة لأحضان عشيقها
» افتتاح أول جراج إلكتروني بـ«روكسي»
» متطرفون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
» عطل مفاجئ بمحطات المترو تجاه "المرج - حلوان"
» يشعل النار في زوجته..وتصل للمستشفى جثة هامدة
» بكلمات مؤثرة.. "زيدان" يقدم التهنئة لمنتخب الجزائر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود