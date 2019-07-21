ما حكم الصلاة بـ"فانلة حمالات"؟.. الإفتاء تجيب

21 يوليه 2019 - 10:23 ص

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها بشأن "حكم الصلاة بالملابس الخفيفة أو فانلة حمالات للرجال؟".



وأجابت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بأنه يجوز الصلاة بالحمالات للرجال، وهذا السؤال يتعلق بستر العورة في الصلاة، بالنسبة للرجل عورته من السرة إلى الركبتين ويجب سترها، وما فوق ذلك من ذراعين أو ما تبقى من الساقين جائز، ويفضل لو ستر جسده".



وأضافت أن عورة المرأة في الصلاة جسدها بالكامل عدا الوجه والكفين والقدمين وفقًا للمذهب الحنفي، معقبة: "بمعنى يمكن للمرأة الصلاة ووجهها ويديها وقدميها مكشوفين".

