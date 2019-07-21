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رد صادم من "ترامب" على الإيزيدية الهاربة من"داعش"

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متابعات-علا خطاب

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أثار لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمجموعة من الناجين من الاضطهاد الديني ومن تنظيم "داعش" الإرهابي، من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم، جدلاً واسعًا، حيث بدت ردود "ترامب" وأسئلته "غريبة الأطوار"، وفق قولهم.

وكان قد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 27 شخصًا من الناجين من الاضطهاد الديني من 17 دولة مختلف أنحاء العالم، وذلك في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض .

وكان من بين الحضور إيزيدية من العراق، ومسيحيون من ميانمار وفيتنام وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا وإريتريا ونيجيريا والسودان، ومسلمون من أفغانستان والسودان وباكستان وفيتنام.

وخلال اللقاء، أربك ترامب نادية مراد العراقية الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل، عندما سألها مستغربًا: "فزت بجائزة نوبل، هذا لا يصدق، لماذا منحوك إياها؟"

فقصت مراد كيف بيعت كعبدة جنسية من قِبل تنظيم الدولة الإسلامية، وكيف تعرضت للاغتصاب والضرب والتعذيب قبل أن تنجح في الهروب. وبعد علاجها في ألمانيا، اختارت أن تحكي للعالم عن المأساة التي تعرضت لها النساء الإيزيديات.

وقالت مراد: "لم نكن نجد مكانا آمنا للحياة، لقد قتلوا أمي وإخوتي الستة، وأبقوا على حياتي".

فقاطعها ترامب قائلا: "أين أمك واخوتك الآن؟"

فذهلت مراد وهي تجيب: "لقد ماتوا! قُتلوا! وهم مدفونون في مقابر جماعية في سينجار. وأنا ما زلت أناضل لأعيش في أمان. من فضلك افعل شيئا".

فأجاب ترامب: "أعلم المنطقة التي تتحدثين عنها جيدا، نعم إنها صعبة للغاية".


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