» بكلمات مؤثرة.. "زيدان" يقدم التهنئة لمنتخب الجزائر

21 يوليه 2019 - 10:50 ص

قدم المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، تهنئة للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بعد تتويجه، ببطولة الأمم الأفريقية والتي أقيمت في مصر.

ونجح "محاربو الصحراء" في تخطي السنغال في نهائي مثير، بعد تحقيق فوز صعب بهدف وحيد سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وكتب زيدان صاحب الأصول الجزائرية كلمات مؤثرة، في منشور على حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث استحضر ذكرى شقيقه فريد، الذي توفي في 12 يوليو الجاري بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر 54 عامًا.

وقال أسطورة كرة القدم الفرنسية: "أخي الكبير فريد كان سيفخر بكم. مبروك للمنتخب الجزائري. واحد اثنان ثلاثة تحيا الجزائر. سأحفظ ذكراه في كل يوم من حياتي".

وأرفق "زيزو" في منشوره عبر إنستجرام صورة للاعبي منتخب "الخضر"، وهم يحتفلون بلقب كأس الأمم الأفريقية، الذي حققته الجزائر للمرة الثانية في تاريخها.

وولد زيدان في مدينة مرسيليا عام 1972، لوالدين هاجرا من الجزائر إلى فرنسا عام 1953.