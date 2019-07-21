» متطرفون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

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عمرو محمد-متابعات

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اقتحمت جماعات يهودية متطرفة، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وتقدم مجموعات المستوطنين عدد من كبار رجال الدين اليهود "حاخامات"، عرف منهم: الحاخام المتطرف الياهو ويبر، والحاخام المتطرف يوئل إليتسور.

تأتى اقتحامات اليوم تزامنا مع دعوات لجماعات متطرفة منضوية فى إطار ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، باستباحة المسجد الأقصى بأعداد واسعة من المستوطنين.

وكانت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اقتحمت - منتصف الليلة الماضية - ساحة ومحيط ومصلى باب الرحمة فى الجزء الشرقى من المسجد الأقصى، بأحذيتهم ودنسوا المصلى، فى حين لم يتم التعرف على حقيقة ما جرى فى هذه المنطقة بالأقصى من الأوقاف الاسلامية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة فى الحديث عن كل ما يتعلق بالمسجد المبارك.


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