» قرار جديد ضد قاتلة زوجها للعودة لأحضان عشيقها

21 يوليه 2019 - 11:15 ص

أمر المستشار حسين سامى رئيس نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،، حبس موظف وربة منزل بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بقتل الزوج بوضع مبيد حشرى له فى العصير كى يخلو لهما الجو ويتزوجا.

بداية الواقعة تعود عندما تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من " شربات ص س " 54 سنة، عاملة بمستشفى شبين الكوم الجامعى ومقيمة بقرية الماى التابعة للمركز بوفاة ابنها " عنتر ع م " 34 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية وفاة طبيعية وتم دفنه بمقابر الناحية بمحل إقامتها وأنها حضرت لاشتباهها فى وفاته جنائيا .

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء وفاة المجنى علية كلا من زوجته " سماح ف ح " 30 سنة، حاصلة على دبلوم فنى صناعى ومقيمة بذات الناحية، وصديقة " مسعد م ك " 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق والمقيم بالبر الشرقى بشبين الكوم، وذلك لارتباطهما بعلاقة غير شرعية فيما بينهما واتفاقهما على الزواج عقب التخلص من الزوج .

وباستدعاء المتهمة والمتهم، اعترفت الزوجة بارتباطها بعلاقة غير شرعية بصديق زوجها واتفاقهما على الزواج عقب التخلص من زوجها وأنها قامت بوضع مبيد حشرى فى كوب عصير "عصير الأناناس" منذ قرابة أسبوعين قبل الوفاة وعقب تناوله العصير بدأت أعراض المرض تظهر عليه إلى أن توفى، وبمواجهة المتهم أقر بمضمون ما جاء من أقوال المتهمة، وتم ضبط المبيد الحشرى المستخدم فى الواقعة.