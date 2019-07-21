» عطل مفاجئ بمحطات المترو تجاه "المرج - حلوان"

21 يوليه 2019 - 11:18 ص

حدث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، والذي أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ.

وأوضحت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة، حتى محطة الشهداء حرصًا على سلامة الركاب والقطارات.

وجارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة لطبيعتها فور إصلاح العطل.