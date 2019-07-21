تركي آل الشيخ يخوض معركة بسبب " بليغ حمدي"

21 يوليه 2019 - 12:03 م

دار سجال بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وناشطة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بسبب تغريدة نشرها الأول عبر حسابه .

وقال تركي آل الشيخ: "إذا كان في مصر بليغ حمدي.. في السعودية رابح صقر"!

فردت المتابعة التى تحمل اسم سارة فهمي بقولها: "سؤال بس لحضرتك.. هل سمعت لحن (الحب كله وفات الميعاد وبعيد عنك حياتي عذاب وحب ايه)، لأم كلثوم؟.. أو سمعت (حاول تفتكرني، وموعود وزي الهوا ومداح القمر) لعبد الحليم حافظ ؟ دي حاجات بسيطة من أعمال العبقري بليغ حمدى .. أتمنى إنك تسمعهم ومؤكد هتغير رأيك".

وعاد "تركي آل الشيخ" مرة أخرى قائلا: "أختي الكريمة أنا بحترم بليغ لكن إحنا كمان عندنا أعمال بتخصنا وبنحبها ورابح من المبدعين فيها.. مش تقليل في بليغ بس كمان عندنا فن بيخصنا".

فيما ردت "فهمي" بقولها: "كل الاحترام للفنان رابح صقر ولحضرتك ولفنكم اللي بكن له كل التقدير.. لكن إحقاقا للحق المقارنة مش عادلة.. وشكرا لتفهمك".

ولم يكتف "آل الشيخ" بذلك بل ذكرها بتغريدة أخيرة بقوله: "ممكن إنتي بتشوفيها كده وبحترم ده.. لكن أنا بدعم فن بلدي كمان وبتفاعل معاه".