"ألمانيا" تستأنف رحلاتها إلى مصر

21 يوليه 2019 - 12:51 م

تراجعت شركة "لوفتهانزا" للخطوط الجوية الألمانية عن تعليق رحلاتها إلى القاهرة، وأعلن هذا الخبر بعد إلغائها رحلة واحدة كان مقررًا إقلاعها من مطار فرانكفورت، مساء السبت.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» تعليق رحلاتها خلال الأيام السبعة المقبلة إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، وذكرت الشرطة البريطانية أنها اتخذت هذا القرار «كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم».

من جهته، أكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، أن السلطة تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية تطلب وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقًا لرؤيتهما.

وقال إن الوزارة اتخذت خطة بتكبير الطرازات التابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى إنجلترا، لاستيعاب أكبر عدد من الركاب، الذين سوف يتواجدون في المطار بسبب إلغاء رحلات الشركة.

أضاف، في تصريحات صحفية على خلفية وقف الرحلات، أن «المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقًا لقوانين الطيران المدني الدولية، بل وتطبق معايير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من التفتيشات التي أشادت بالمستويات المقدمة، حيث يتم تنفيذ المعايير الدولية، ولا توجد أي معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات».

وأشار إلى أن السلطة ستتواصل مع شركة الطيران لمعرفة أسباب وقف الرحلات، وما طبيعة المعلومات التى لديهم، والتي لم يصل إلى وزارة الطيران المدنى أي مخاطبات رسمية، إلا إخطار بوقف الرحلات فقط، موضحًا أن الوزارة بالتعاون مع مطار القاهرة الدولي استقبلت خلال الفترات الماضية آلاف من الجماهير الأفريقية، ومن مختلف دول العالم، وكذلك رؤساء دول حضروا مباريات كاس الأمم الأفريقية ولم يحدث أي شيء يعكر الإنجاز الكبير.