أبوشقة يكشف سر حبس فتاة العياط 15 يومًا

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فتاة العياط

إيمان هاني

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أستاذ قانون يكشف: هذا هو سبب حبس فتاة العياط 15 يومًا

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اغتصاب

ام بى سى مصر

ابو شقة

فتاة العياط

أكد الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، أن القانون يجيز للإنسان أن تتجه نيته للقتل العمد حال تعرضه لخطر حقيقي يهدد حياته أو ماله، موضحًا أن حبس فتاة العياط 15 يومًا حتى يكون هناك تحقيق للتأكد من خلاله أنها كانت في حالة الدفاع الشرعي عن نفسها.

وأضاف أبو شقة،"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه إذا كانت هناك امرأة تتعرض للاغتصاب، فلها الحق قانونًا أن تدافع عن نفسها حتى وإن أدى لقتل الجاني.

وأشار أستاذ القانون الجنائي ، إلى أن محكمة النقض أفادت بأن تقدير حالة الدفاع الشرعي يقدر وفقًا لظروف كل حالة، منوهًا بأن عدد الطعنات لا يعني توفر نية القتل، فعدد الطعنات قد يكون مرتبط بالحالة النفسية.

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