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فيفي عبده من برنامج رامز في الشلال

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رد فعل صادم لزوجة رأت زوجها يمازح فتاة

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

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فتاة

زوج

كاميرا مراقبة

لقنت زوجة زوجها درسًا قاسيًا، بعدما رأته يمزح مع فتاة شابة في أحد المكاتب.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة، الرجل وهو يقف بجانب الفتاة الشابة وراح يمزح معها وفجأة أتت زوجته من الخلف، حيث أصيبت بالصدمة والغضب عندما رأت المشهد.

وركضت الزوجة على زوجها وانهالت عليه بالضرب المبرح ووجهت له اللكمات العنيفة في وجهه وراحت تدفعه بقوة، وراح الأخير يدافع عن نفسه ودفع زوجته لتسقط على الأرض ثم عادت إليه وراحت توجه له الصفعات.

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