عمرو أديب: فهمونا دماغكم فيها إيه

21 يوليه 2019 - 01:59 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بدون مراجعة الإجراءات الأمنية، قائلاً: "إجراء حاد وغير مفهوم، فهمونا دماغكم فيها إيه".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن بريطانيا تحصل على كل الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.

وأشار أديب إلى أن الخطوط الجوية البريطانية مطالبة بشرح ماذا حدث لتتخذ هذا الإجراء، معقبًا أن سمعة مطارات الدول ليست نزهة، وهذا الإجراء ليس الأول من الخطوط البريطانية تجاه مصر.