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بـ"شتائم نابية" إبراهيموفيتش يوبخ مدربا مصريا شهيرا

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انخرط زلاتان إبراهيموفيتش في اشتباك لفظي مع مدرب حراس مرمى مصري، ووجه له ألفاظًا نابية، في أعقاب ديربي لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي للمحترفين.

فبعد انتهاء اللقاء، أظهرت لقطات فيديو تلاسن "إبرا" مع زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس إف سي، الذي سبق له أن شغل المنصب ذاته مع المنتخب الأمريكي لكرة القدم.

وكشفت اللقطات عن تفوه إبراهيموفيتش، الشخصية المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب، بشتائم نابية باتجاه عبد الفتاح، حارس المرمى السابق في فريق غزل المحلة المصري.

وكشف "عبد الفتاح" سبب المشادة قائلا :"زلاتان تسبب في كسر وجه أحد اللاعبين في فريقي، بعد المباراة وأمام الحكم توجهت له بعتاب لكنه رد بعجرفة، فأخبرته أنه غير محترم".

وقاد النجم السويدي فريقه لوس أنجلوس جالاكسي للفوز 3-2 على لوس أنجلوس إف سي، حيث سجل أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك).

ويعمل عبد الفتاح في الجهاز الفني للوس أنجلوس جالاكسي إف سي، الذي يقوده المدير الفني الأميركي بوب برادلي، علما أنهما شغلا المنصبين ذاتيهما مع منتخب مصر في الفترة بين عامي 2011 و2013.


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