مصرع أسرة كاملة فى حريق مروع

21 يوليه 2019 - 02:26 م

لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة فى حريق شقة سكنية بباب المنشر بحى عابدين، والمتوفين هم (زوج - زوجة - أبنتهما - وحفيدتين 8 سنوات و10 سنوات).

البداية عندما وردت معلومات لغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بباب المنشر بحسن الأكبر بحي عابدين.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان، اليوم الأحد، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق الذي نشب بشقة في الدور الثالث بالعقار المكون من 5 طوابق فوق الأرضي وأسفر الحريق عن 5 وفيات من أسرة واحدة

وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات لمديرية التضامن بصرف إعانات عاجلة لأسرة الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، كما شدد على رئيس حي عابدين بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من عدم تضرر العقار بالحريق حرصًا على باقي السكان.