أزمة تهدد انتقال "صلاح" إلى ريال مدريد

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راتب محمد صلاح فى ريال مدريد

ذكر موقع "دون بالون" الإسباني أن لاعب منتحب المصرى وليفربول الإنجليزى، طلب  الحصول على 30 مليون يورو سنوياً من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات.

وأضاف الموقع أن زيد الدين زيدان المدير الفنى لنادى ريال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح وساديو مانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وتابع الموقع عن وجود أزمة بين محمد صلاح وبيريز رئيس ريال مدريد بسبب طلبات الفرعون المادية ما يجعل بيريز يعارض الصفقة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، فى وقت سابق، عن سعى نادى ليفربول لتمديد عقد النجم المصرى محمد صلاح موسما جديدا، والذى سيكون من خلاله أعلى اللاعبين حصدا للرواتب فى الدوري الإنجليزي.


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