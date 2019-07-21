"التضامن" تتابع الإجراءات النهائية لموسم الحج

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وزارة التضامن

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تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، الترتيبات والإجراءات النهائية لبدء موسم الحج لهذا العام، حيث من المقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بعد غد الثلاثاء متوجهًا إلى المدينة المنورة.

كما غادرت اليوم مقدمة البعثة الرسمية لحج الجمعيات إلى المدينة المنورة لاستلام الفنادق ومراجعة الاستعدادات واتخاذ اللازم نحو استقبال ضيوف الرحمن وتسهيل الإجراءات.

وأوضح أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة راجعت الترتيبات النهائية لبدء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 12 ألف حاج.وتلقت تقريرًا من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة حول معاينة مواقع تسكين الحجيج في الفنادق والخيام وحافلات النقل وغيرها من الترتيبات، مشيرا إلي أنه لأول مرة يرافق الحجيج واعظات دينيات بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم الوعظ بالأراضي السعودية، إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم في السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج ، مناشدا الحجيج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر.

وتعمل الوزارة، علي تسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم أقصى جهد لخدمتهم وتوفير الراحة الكاملة لحجاج بيت اِلله الحرام بالمملكة العربية السعودية بدءًا من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقل الحجيج إلى الفنادق وعمليات التسكين وتوفير الكراسي المتحركة والخدمات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة مع التشديد على منح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة كذلك التعاون مع البعثات الأخرى والتنسيق لخدمة الحجيج.

ومن المقرر، بدء عمل الجسر الجوي لنقل حجيج الجمعيات الأهلية في 23 يوليو الجاري على أن تنطلق أولى الرحلات من مطار القاهرة لتضم 700 حاج من محافظات الجيزة والدقهلية إلى المدينة المنورة وأول فوج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس القادم، ومن المقرر أن يتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم في المملكة العربية السعودية على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.

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