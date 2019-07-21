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"مدبولي" يعقد اجتماعًا لبحث تحديات صناعة الإسمنت

الحياة السياسية

مدبولي،
مدبولي،

أحمد سالم

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رئيس الوزراء

صناعة الأسمنت

مصطفى ومبدولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث التحديات التى تواجه صناعة الإسمنت فى مصر، وكذا مقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسئولين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التى تواجه صناعة الإسمنت حاليًا، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التى تسهم فى دعم هذه الصناعة المهمة.

وأوضح المستشار نادر سعد، أنه سيتم إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وكذا تشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول إفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها، كما أكد مسئولو البنك المركزى خلال الاجتماع أن هناك توجيها لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، فى حالة طلب ذلك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تشجيع اندماج الشركات الصغيرة فى كيانات أكبر، قادرة على المنافسة.


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