قرار جمهورى بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

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الحياة السياسية

السيسي
السيسي

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2029 المشار إليه فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

نشر القرار وفقاً للدستور، ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.


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