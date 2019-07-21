"شجع واقرأ" تكرم 50 فائزًا توقعوا نتيجة كأس الأمم بالصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة حول مبادرة «شجع واقرأ»، بمشاركة الكاتب الصحفي مدحت صفوت، المنسق العام للمبادرة، والكاتب الصحفي أحمد خالد، الصحفي بجريدة الأهرام العربي، والكاتب الصحفي عزمي عبد الوهاب، الصحفي بجريدة الأهرام، وعدد من الكتاب والصحفيين.

وتشهد الندوة تسليم نحو 50 فائزًا توقعوا نتائج مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين، و250 كتابًا وإصدارًا هدية من المبادرة، للتشجيع على القراءة.

وكان مدحت صفوت، قد دشن المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مبادرة جديدة ذات محتوى ثقافي مرتبط بالقراءة، ودعوة لا تبعد عن أجواء الحماس المرتبطة بأجواء الكأس الأفريقية، وهي دعوة للمشجعين لتوقع نتائج المباريات، على أن يكون لمَن تصدق توقعاته في نتائج المباريات 5 كتب مجانية هدية، وذلك يوم الخميس الموافق 25 يوليو في الساعة السابعة مساء بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بنقابة الصحفيين.