«الجبلاية»: التعديلات الجديدة للتحكيم غير سارية على الدوري

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نفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن التعديلات الجديدة فيما يخص التحكيم والتي تم إقرارها مؤخرًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لن تكون سارية فيما تبقى من مباريات الدوري الممتاز.

وتستأنف مباريات الدوري الممتاز من جديد بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية اليوم الأحد بمباراة الزمالك والجونة، بينما يلعب الزمالك والإسماعيلي، والأهلي مع المقاولون يوم 24 يوليو، وأخيرًا الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو.

ووفقًا لبيان صدر عن لجنة الحكام "المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم التي تستأنف اليوم لن يطبق خلالها التعديلات الجديدة".

واختتم البيان "وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها".

الجدير بالذكر، أن مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، شهدت تطبيق التعديلات الجديدة.


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