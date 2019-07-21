  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
الزمالك والجونة

بث مباشر.. مباراة الزمالك والجونة

مدبولي

قرار من "مدبولى" بشأن جرائم التجمهر

آنيا الأفندي

مذيعة جزائرية تسخر من سمير صبري:«بله واشرب ميتو»

النمقاب

تونس تحظر النقاب في المصالح الحكومية.. هل تسير مصر على خطاها؟

القاهرة

مصر أكثر أمانًا من بريطانيا

محرز

«محرز» يكشف سبب تجاهله مصافحة "مدبولي"

المعاشات

طبقًا لقانون التأمينات الجديد .. في هذه الحالة.. يتم وقف صرف المعاش

الأرصاد

مفاجأة فى طقس الأسبوع

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن 1000 سوداني

مطار القاهرة الدولي

33 طائرة تنهى أزمة 7 آلاف جزائري بمطار القاهرة

"الأعلى للإعلام" : لا توجد رقابة على إصدار الصحف

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. 3 طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليها

#

وقف عرض "شيخ الحارة" بالإمارات

#

المعايير الملزمة للفضائيات في رمضان.. "قد أعذر من أنذر"

#

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن ركلة جزاء صلاح وملينر؟

مكرم محمد احمد

الأعلي للاعلام

الرقابة على الإعلام

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إنه ليس هناك أي موقف مسبق من أي لون كان حتى إن المجلس لا يمكن أن يعرف ماذا سينشر غدًا في الصحف المصرية وأن كافة صور الرقابة في مصر رقابة بعدية أي بعد النشر.

وتابع مكرم، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف الأفريقية الآن بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، قائلا: "نحن كجهاز للدولة نرصد كل ما يتعلق بمصر سواء في الداخل والخارج".

وردًا على سؤال لصحفي إفريقي حول قناة الجزيرة وما تبثه عن مصر قال رئيس الأعلى للإعلام: بخصوص قناة الجزيرة اسأل أحدًا في الشارع، إذا كان يستمع لها أو يهتم بها، فهي سقطت تمامًا في مصر وليس لها مستمعين، يمكن قبل ذلك نعم كانت محطة مسموعة من المصريين ومعظم العرب عندما كانت معظم الأخبار المهمة تنشر في الخارج وليس في الداخل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اصطدام طائرتين بأمريكا
» "الزراعة": تدعو المواطنين لاستلام أراضيهم في مشروع تنمية سيناء
» صرف رواتب الموظفين أول أغسطس قبل "الأضحى"
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام الجونة
» مقتل مسئول أمني في تفجير سيارة بأفغانستان
» تحذير ألمانى من خطورة التصعيد في منطقة الخليج
» قبل مواجهة الزمالك.. الجونة يجدد تعاقده مع 4 لاعبين
» قلق إسرائيلي لامتلاك تركيا "إس-400"
» طائرة "لوفتهانزا" تصل إلى القاهرة بعد قرار التعليق
» إيران تشكر السعودية على إنقاذ سفينتها
» بينهم سعوديون.. وفد صحفي عربي يزور إسرائيل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود