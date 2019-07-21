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مطار القاهرة الدولي

33 طائرة تنهى أزمة 7 آلاف جزائري بمطار القاهرة

33 طائرة تنهى أزمة 7 آلاف جزائري بمطار القاهرة

الرياضة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

أمير سعد

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الجزائر

مطار القاهرة

المصريون

أنهت سلطات مطار القاهرة، أزمة 7 آلاف جزائري كانوا قد وصلوا إلى القاهرة في وقت سابق لمؤازرة محاربي الصحراء في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري.

وكان عدد كبير من الجماهير الجزائرية، ظلوا عالقين بمطار القاهرة، خلال اليومين الماضيين، بسبب عدم حملهم تذاكر عودة إلي بلادهم.

وانتهت الأزمة بجسر جوي تضمن 9 طائرات حربية، و24 طائرة تابعة للخطوط الجزائرية، على مدي 36 ساعة، عصر الأحد، حتى غادر كافة الجزائريين العالقين في مطار القاهرة إلى بلادهم.

وذكرت السلطات المصرية أنها كانت على اتصال دائم بالسلطات الجزائرية لحل هذه الأزمة.

وقدرت مصادر رسمية أعداد أولئك الجزائريين بنحو 7 آلاف مشجع.

وحقق المنتخب الجزائري لقب كأس الأمم الإفريقية، بعد انتصاره على السنغال، في المباراة النهائية مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

مصر كانت على اتصال دائم بالسلطات الجزائرية لحل الأزمة.

وتوج "محاربو الصحراء" باللقب الأفريقي الثاني في تاريخهم، بعد انتصار مستحق على السنغال بنتيجة 1-0، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وسجل المهاجم بغداد بونجاح هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بعد أن ارتطمت تسديدته بقدم المدافع ساليف ساني، لتستقر في الشباك السنغالية.


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