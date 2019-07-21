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"والى" تتابع الترتيبات والإجراءات النهائية لموسم الحج لهذا العام

الحياة السياسية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

عصام الشربيني

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تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الترتيبات والإجراءات النهائية لبدء فعاليات موسم الحج لهذا العام، حيث من المقرر سفر اول افواج حجيج الجمعيات الاهلية لهذا الموسم يوم الثلاثاء القادم 23 يوليو متوجها الى المدينة المنورة ويشمل 700 حاج من محافظتي الجيزة و الدقهلية

وخلال اجتماعها مع رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود، استعرضت والى، الترتيبات النهائية لبدء تفويج حجيج الجمعيات الاهلية والبالغ عددهم 12 ألف حاج وتلقت تقريرًا حول معاينة مواقع تسكين الحجيج في الفنادق والخيام وحافلات النقل وغيرها من الترتيبات حيث وجهت والى، بعثة الوزارة بتسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم اقصى جهد لخدمتهم وتوفير الراحة الكاملة لحجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، بدءًا من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقل الحجيج إلى الفنادق وعمليات التسكين وتوفير الكراسي المتحركة والخدمات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة مع التشديد على منح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة كذلك التعاون مع البعثات الاخرى والتنسيق لخدمة الحجيج.

ومن جانبه أوضح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مقدمة البعثة الرسمية للحج الجمعيات الأهلية سافرت يوم 21 يوليو للمدينة المنورة لاستلام الفنادق ومراجعة الاستعدادات واتخاذ اللازم نحو استقبال ضيوف الرحمن وتسهيل الإجراءات وأنه للمرة الاولى للعام الجاري سيرافق الحجيج واعظات دينيات بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم الوعظ بالأراضي السعودية إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم في السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج مناشدًا الحجيج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر.

هذا وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن بدء تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر الوزارة لطبع تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية بهدف سرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر لجميع الحجاج في مختلف المحافظات، حيث يحصل مندوب من كل محافظة على تذاكر السفر وتسليمها للحجاج قبل بداية الرحلة.

و من المقرر بدء عمل الجسر الجوي لنقل حجيج الجمعيات الأهلية بدءًا من 23 يوليو الجاري على ان تنطلق اولى الرحلات من مطار القاهرة لتضم 700 حاج من محافظات الجيزة والدقهلية الى المدينة المنورة وأول فوج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري على أن يكون سفر آخر الافواج يوم 4 أغسطس القادم هذا وسيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم في المملكة العربية السعودية على ان تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.

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