» طائرة "لوفتهانزا" تصل إلى القاهرة بعد قرار التعليق

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فرانكفورت

وصل منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، أولى رحلات شركة الخطوط الألمانية "لوفتهانزا " قادمة من مطار فرانكفورت الدولي بعد قرار الشركة بتعليق رحلاتها للقاهرة لعدة ساعات، وذلك بعد قرار الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"  بتعليق رحلاتها للقاهرة لمدة 7 أيام.

وقالت مصادر ملاحية مطلعة بالمطار، إن المطار استقبل أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" برقم "LH582 " من طراز إيرباص A330_300 " بعد تأخير أكثر من 150 دقيقة عن موعدها المحدد للوصول بجدول التشغيل بسبب إقلاع الطائرة متأخرة عن موعدها المحدد للإقلاع بمطار فرانكفورت هناك.

يذكر أن شركة الخطوط الألمانية "لوفتهانزا"، أعلنت أنها ستستأنف رحلاتها من مطاري ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، بدءا من اليوم الأحد، وذلك بعد أقل من ساعات على قرار وقف الرحلات الجوية للقاهرة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شركة الخطوط الجوية "Lufthansa " قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور وذلك بعد ساعات من تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها الجوية للقاهرة.

وقالت الشركة الألمانية في بيان لها: إنها تراجع ترتيباتها الأمنية في جميع المطارات حول العالم، موضحة أنه تم تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم.


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