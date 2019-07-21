غرق الأول على الثانوية الأزهرية فى شاطئ بالإسماعيلية

خيّم الحزن على قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عقب مصرع الطالب الأول في الثانوية الأزهرية غرقًا، أثناء إجازته في محافظة الإسماعيلية.

وحصل الطالب "محمود محمد حسين" على المركز الأول في الثانوية الأزهرية، بنسبة 98%، قبل أن يذهب مع أولاد عمه للاحتفال بتفوقه في مدينة فايد بالإسماعيلية، فلقي مصرعه غرقًا في البحر.

وقال أهل قريته، إن الطالب كان يضرب به المثل في الأخلاق الطيبة، وكان حافظًا لكتاب الله، ويساعد والده في تربية أشقائه بالعمل في ورشة بلاط.

وأضاف مصطفى برجيس، مدرس رياضيات من أبناء القرية، أن الفقيد كان يساعد والده العامل في أحد مصانع الجبن، من أجل تربية أشقائه الأربعة "صبيَّان وفتاتين"، ووالدتهم ربة منزل.

وأشار إلى أن الراحل، كان يعمل نهارًا في ورشة بلاط يمتلكها شقيق والده، ويذاكر ليلاً دروسه، من أجل تحقيق هدفه في التفوق، وإسعاد أهله، إلا أن القدر لم يمهله، ولقي مصرعه غرقًا خلال وجوده مع عمه وأبنائه في رحلة ليوم واحد إلى مصيف فايد.

وأوضح أحد الأهالي يدعى محمود شرف، أن الفقيد كان ينوي الالتحاق بكلية الطب، حيث كان دائمًا يحلم بأن يكون طبيبًا للغلابة، يعالج الفقراء مجانًا.

وقال إن محمود محمد حسين، كان حافظًا للقرآن، ويؤم الأهالي في المسجد في الصلوات كافة، وكان وأسرته يقطنون في منزل مشترك مع 2 من أعمامه، ويساعد والده هو وأشقائه في المصاريف، إلى جانب تعليمه.



