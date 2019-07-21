مصر أكثر أمانًا من بريطانيا

21 يوليه 2019 - 06:36 م

علّقت أمس شركتا الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش آيروايز" و"لوفتهانزا" الألمانية فجأة كل رحلاتهما إلى القاهرة أمس السبت 20 يوليو بسبب مخاوف أمنية، دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة

وفي يونيو من العام الماضي، تم تصنيف مصر في المرتبة الأكثر أمانًا في إفريقيا وأعلى من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفقًا لاستطلاع عالمي.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التقرير العالمي لـ"غالوب" والذي سأل عينة من الناس عما إذا كانوا يشعرون بالأمان في أثناء السير في الليل وما إذا كانوا قد وقعوا ضحايا للجريمة في بلدان عدة.

ومؤسسة "غالوب" هي شركة تقدم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصاءية، وتمتلك المنظمة ما يقرب من أربعين مكتب عبر دول العالم ويقع مقرها الرئيس في العاصمة واشنطن.

ووضع المسح مصر في المرتبة 16 من أصل 135 دولة، في حين احتلت المملكة المتحدة المرتبة 21 والولايات المتحدة في المرتبة 35، واحتلت سنغافورة المرتبة الأكثر أمانًا، مع اعتبار فنزويلا الأقل.

وحصلت مصر على 88 من أصل 100 في الاستطلاع، مما جعلها على نفس مستوى دول مثل الدنمارك وسلوفينيا والصين. وكان ذلك تحسنا عن عام 2016، عندما حصلت على 82.

وقال جون كليفتون من غالوب لـ"بي بي سي" إن نتيجة مصر تعكس اتجاها حول التقارير الأخيرة، والتي جعلت المصريين يزدادون ثقة بالشرطة.

وتقاتل الحكومة المصرية إرهابيين قتلوا في عام عام 2017 فقط أكثر من 70 شخصًا في هجمات انتحارية ضد كنائس في العاصمة القاهرة وفي مدينتي طنطا والإسكندرية.

كما شن الإرهابيون العديد من الهجمات في شبه جزيرة سيناء، مستهدفين القوات المصرية العاملة هناك.

وقالت "غالوب" إنها أجرت مقابلات مع 148،000 شخص بالغ في 142 دولة ومنطقة لاستطلاعها.

وتمحورت الأسئلة حول الثقة في الشرطة المحلية والسلامة في الليل، وحالات السرقة، وما إذا كان المشاركون أو أحد أفراد الأسرة قد تعرضوا للاعتداء خلال 12 شهراً سابقة للمسح.

وفي أفغانستان جاءت النتيجة (46%)، وأوغندا (49%)، وجنوب السودان (50%)، وجاء الفنزويليون في المرتبة الأدنى.