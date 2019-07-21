» صرف رواتب الموظفين أول أغسطس قبل "الأضحى"

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، للشهر القادم، يوم 8 أغسطس 2019، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، الذى يوافق 11 أغسطس 2019.

وأكد مسئول بوزارة المالية فى تصريحات صحفية، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق، لافتًا إلى أنه بمناسبة مواسم الأعياد يتم تقديم أيام الصرف.

وانتهت الحكومة، قبل أيام، من صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يوليو 2019، بالعلاوات والزيادات المقررة مع بداية العام المالى 2019 - 2020.

وبدأت وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الشهر الجارى، يوم الأحد الماضى 14 يوليو ولمدة 5 أيام انتهت يوم الخميس، لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإدارى للدولة، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

وأكدت المصادر، أن الزيادات التي تم تنفيذها مع رواتب العاملين بالدولة للشهر الجاري تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة.