وزير النقل يتابع تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد شركة ترانسماش هولدينج والسكك الحديدية الروسية وذلك لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وبحث التعاون في مجال السكة الحديد وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادت وزارة النقل.

استعرض الوزير، الخطوات التنفيذية للصفقة والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية حيث اعتمدت هيئة السكك الحديدية المواصفات الفنية للعربتين النموذج واللتان سيتم تصنيعهما بحلول سبتمبر القادم وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لإختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة ، وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين.

واستعرض مسئولو الشركة، خطة الشركة لتوريد العربات بواقع 650عربة من المجر و500 عربة من روسيا و150عربة يتم توريدهم من مصر تحت اشراف كامل من الشركة وذلك عن طريق انشاء مصنع لعربات السكك الحديدية في مصر وسيكون مختصا ايضا باعمال الصيانة والعمرات الخاصة بالعربات ضمن خطة الشركة الخاصة بتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة الى العاملين والفنيين والمهندسين المصريين

كما تباحث الوزير مع مسئولي السكك الحديدية الروسية، أوجه التعاون مع سكك حديد مصر في مجال قطاعات السكك الحديدية (البنية التحتية – الوحدات المتحركة - الورش – الخطوط الجديدة – صيانة عربات وجرارات الاسطول الحالي ..) وتم الاتفاق على قيام وفد السكك الحديدية الروسية بزيارة مقر هيئة سكك حديد مصر وعقد لقاءات مكثفة مع رئيس وقيادات السكك الحديدية لبحث وتحديد مجالات التعاون وفقا لاحتياجات سكك حديد مصر مع التباحث حول امكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين شاملة كافة أوجه التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.