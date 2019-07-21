  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:45 م
بحث متقدم
الزمالك والجونة

بث مباشر.. مباراة الزمالك والجونة

مدبولي

قرار من "مدبولى" بشأن جرائم التجمهر

آنيا الأفندي

مذيعة جزائرية تسخر من سمير صبري:«بله واشرب ميتو»

النمقاب

تونس تحظر النقاب في المصالح الحكومية.. هل تسير مصر على خطاها؟

القاهرة

مصر أكثر أمانًا من بريطانيا

محرز

«محرز» يكشف سبب تجاهله مصافحة "مدبولي"

المعاشات

طبقًا لقانون التأمينات الجديد .. في هذه الحالة.. يتم وقف صرف المعاش

الأرصاد

مفاجأة فى طقس الأسبوع

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن 1000 سوداني

مطار القاهرة الدولي

33 طائرة تنهى أزمة 7 آلاف جزائري بمطار القاهرة

"مدبولي" يطالب بسرعة بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير المثلث الذهبي

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

مدبولي يناقش المحاور الرئيسية لمُخطط تطوير قطاع الأعمال العام

#

«المستشفيات الجامعية»: تنهى 47 ألف تدخل جرحى بـ"دقوائم الانتظار"

#

مدبولي يكلف وزير النقل بسرعة تطوير ميناء الإسكندرية

#

الإعلان عن نجاح غير مسبوق بالسعودية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف تطوير منطقة المثلث الذهبي الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع المثلث الذهبي هو أحد المشروعات القومية الكبرى، حيث يخدم ثلاث محافظات، كما أنه يخدم في الوقت نفسه منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة، وقال رئيس الوزراء إن الهدف من هذا الاجتماع هو أن نضع حالياً الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل المشروع، خاصة بعد أن انتهى المكتب الاستشاري الإيطالي من عمله.

فيما أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إلى أنه سيكون هناك خطوط كهرباء بالمشروع بطاقة 220 ك.فولت بنهاية العام الحالي، وهو ما سيؤدي كذلك إلى المساهمة في تحسين الخدمة للمستفيدين بالمناطق المحيطة.

من جانبه، استعرض الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، رؤية الهيئة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والتي تتمثل في تخليق كيانات صناعية قائمة على المقومات المعدنية والزراعية، بالإضافة لتحقيق تنمية عمرانية صناعية وزراعية، مشيراً في هذا الصدد إلى الآلية المقترحة من جانب الهيئة لاستغلال مُقدرات المثلث الذهبي والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة، ولا سيما من الثروات المعدنية بها.

ونوّه رئيس الهيئة إلى أن المسوحات التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق منها بأعماق صخور القاعدة أسفرت عن تسجيل تركيزات عالية من المعادن الاقتصادية المهمة، بالإضافة لتواجد عناصر أرضية نادرة ذات مردود اقتصادي هائل، موضحاً أنه تم وضع تصور مقترح وفقا لهذه البيانات حول الخريطة الصناعية بمناطق المثلث الذهبي، تتركز في إمكانية إقامة مصانع للأسمنت والجبس، والأسمدة الفوسفاتية، ومصانع أخرى للسيراميك والبويات والدهانات، ومصانع للزجاج حيث تتوافر الرمال البيضاء، كما يمكن إقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الرخام بأنواعه المختلفة، بالإضافة لإقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الذهب .

من ناحيته، أشار اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إلى أن البنية الأساسية أصبحت موجودة بالمنطقة بوجه عام، موضحاً في الوقت نفسه أن المنطقة جاهزة من الآن لضخ الاستثمارات بها؛ حيث تتوافر جميع المرافق، كما يوجد بالمنطقة موانئ ومطارات، وهي إمكانات تؤهلها لبدء مشروعات التنمية بها.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطوات تنفيذية، من خلال الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري الإيطالي، بحيث يتم البدء في تنمية هذه المنطقة، والاستفادة منها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اصطدام طائرتين بأمريكا
» "الزراعة": تدعو المواطنين لاستلام أراضيهم في مشروع تنمية سيناء
» صرف رواتب الموظفين أول أغسطس قبل "الأضحى"
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام الجونة
» مقتل مسئول أمني في تفجير سيارة بأفغانستان
» تحذير ألمانى من خطورة التصعيد في منطقة الخليج
» قبل مواجهة الزمالك.. الجونة يجدد تعاقده مع 4 لاعبين
» قلق إسرائيلي لامتلاك تركيا "إس-400"
» طائرة "لوفتهانزا" تصل إلى القاهرة بعد قرار التعليق
» إيران تشكر السعودية على إنقاذ سفينتها
» بينهم سعوديون.. وفد صحفي عربي يزور إسرائيل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود