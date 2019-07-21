أول تعليق رسمي إماراتي على الانسحاب من اليمن

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اليمن

أنور قرقاش

انسحاب

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ضمنيا على نبأ انسحاب القوات الإماراتية من اليمن في الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات.

وقال قرقاش على تويتر: "التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات، صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب... التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية".

وأشار إلى أن "الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك".

واعتبر أن التحالف العربي "حقق مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".




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