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الشوط الأول.. الجونة يتعادل سلبيًا الجونة

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الزمالك

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المصريون

الزمالك

الجونة

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة، فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

البداية جاءت سريعة للزمالك فى الدقيقة الأولى من انطلاق حمدى النقاز ظهير الزمالك على الجبهة اليمنى ليرسل عرضية خطيرة أبعدها محمود الغرباوى حارس الجونة بقبضة اليد ورد الجونة سريعا فى الدقيقة 5 باستخلاص من إسلام رشدي للكرة بعد تدخل مع النقاز على حدود منطقة جزاء نادي الزمالك ليمررها إلى جدو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الزمالك.

وفى الدقيقة 13، احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للجونة من على نقطة الجزاء لصالح الجونة بسبب الخطأ من عمر صلاح فى إمساك تمريرة زميله محمود علاء ومرر أحمد حمدى الكرة إلى أكرم توفيق ليسددها كرة أعلى من مرمى الزمالك وفى الدقيقة 16 تسديدة زاحفة لإسلام رشدى مرت بجوار قائم عمر صلاح وسط كرات متبادلة للفريقان بعد ذلك وفى الدقيقة 21 عرضية من النقاز اصطدمت فى دفاع الجونة وسط مطالبات من النقاز باحتساب ركلة الجزاء بداعى لمس الكرة ليد مدافع الجونة ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وفى الدقيقة 27 من ركنية للزمالك وصلت قصيرة إلى زيزو الذى حولها إلى محمود علاء الذى حولها برأسية ولكن أعلى من مرمى الجونة وفى الدقيقة 29 أنقذ القائم الزمالك من الهدف الأول للجونة بعد تسديدة قوية من أحمد حمدى وسط هجمات متبادلة من الفريقان بعد ذلك ثم حصل فرجانى ساسى على إنذار أول فى الدقيقة 37 بسبب الاعتراض على حكم اللقاء ثم بطاقة صفراء أولى للجونة فى الدقيقة 39 لإسلام رشدى بعد تدخله القوى مع طارق حامد.

وفى الدقيقة 40 كاد أحمد سيد زيزو يخطف الهدف الأول للزمالك من تسديدة رائعة أبعدها الغرباوى إلى ركنية وفى الدقيقة 48 أهدر محمد إبراهيم فرصة لا تضيع أمام مرمى الجونة بعدما سدد عمر السعيد الكرة لترتد من مدافع الجونة إلى أحمد زيزو داخل منطقة الجزاء الذى مررها لمحمد إبراهيم أمام خط المرمى ليهدرها بغرابة.


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