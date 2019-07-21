مبالغ خيالية للالتحاق بجامعة "نيو جيزة"

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أعلنت جامعة نيو جيزة، عن شروط القبول والمتطلبات الأكاديمية لالتحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعة، وذلك للعام الدراسي 2019-2020.

وأوضحت الجامعة، أنه يجب على المتقدمين تقديم شهادات أكاديمية أصلية مختومة من قبل مؤسسة التعليم المصرية، كما يجب ختم جميع الشهادات أو الدبلومات من خارج مصر من قبل الهيئات التعليمية التي تصدرها والسفارات المصرية في تلك الدول، وأن تكون الشهادة الرسمية للتعليم الثانوي العام (معتمدة وموثقة)، مع شهادة إثبات لمدة الدراسة وهى 12 سنة مختومة من قبل المدرسة والسلطات التعليمية المصرية.

وقالت الجامعة، إن الأوراق المطلوبة لتقدم الطلاب الجدد للجامعة هي شهادة الميلاد الأصلية، ونسخة من بطاقة الشخصية للطلاب المصريين، ونسخة من جواز السفر (اختياري للمصري والمطلوب للطلاب الدوليين)، و4 صور بحجم جواز السفر، والنموذج العسكري 2 (للطلاب المصريين الذكور)، وشهادة طبية عامة من عيادة معترف بها.

وأعلنت الجامعة أن اللغة الإنجليزية هي الوسيلة الرسمية الأولى للتعليم في NGU ، ويتطلب من المتقدمين تقديم دليل على كفاءة اللغة الإنجليزية التي يجب مراعاتها للقبول، ويجب أن تكون نتائج اختبار إجادة اللغة الإنجليزية صالحة وقت تقديم الطلب، مشيرة إلى أن اختبارات القدرات في اللغة الإنجليزية للقبول في جامعة نيو جيزة لكل كلية هي: TOEFL IBT بحد أدنى 80 درجة، وIELTS Academic : بحد أدنى 6.5 درجة.

وأوضحت الجامعة أن الحد الأدنى لاختبارات القدرات الخاصة بكلية الصيدلة، هي TOEFL ITP 450 درجة، وTOEFL IBT 46 درجة، وIELTS Academic 5.5 درجة.

وأوضحت الجامعة أن المصروفات الدراسية لكلياتها كالتالي، كلية الطب 151,450 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 145,700 ألف جنيه، كلية الصيدلة 107,750 آلاف جنيه، كلية التجارة وإدارة الأعمال 122,700 ألف جنيه، كلية الاقتصاد والسياسة 122,700 ألف جنيه.

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