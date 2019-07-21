بعد «تقليب الجيوب» فى دروس الثانوية.. سنة أولى قدرات: ادفع علشان تعدى»

كليات الإعلام تنضم للمرة الأولى.. وكورسات للمتقدمين.. وحلم العمل الإعلامى يراود المتقدمين

كورس ?«الصفوة» شرط الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.. نفسى أكون«الأسطورة»

إقبال على مراكز التأهيل للكليات العسكرية والشرطة.. كل شئ بثمنه

الطلاب: «بجملة الفلوس.. المهم نحقق أحلامنا »



ما بين الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، وإعلان النتيجة أيام تمر كالدهر على الطلاب وأولياء أمورهم، فالكل ينتظر أن يتوج مجهود وتعب سنوات طويلة بالنجاح، حيث يرتبط الأمل لديهم بالخوف والأحلام المتوترة التي يصاحبها الخوف من الفشل والمستقبل المجهول.





مبالغ طائلة تكبدتها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية في الثانوية العامة، وبينما كانت تتطلع إلى أن تتخفف من تلك الأعباء التي أثقلت كاهلها، اصطدمت على الفور باختبارات القدرات، التي تصل تكلفتها في بعض الأحيان إلى بضع آلاف.

واجتياز القدرات هو الخطوة السابقة للتنسيق الإلكتروني، حيث يحتاج الطالب لبلوغ الحد الأدنى للقبول في الكلية، والنجاح في اختبار القدرات معًا للقبول في الكلية.

وتم تحديد مبلغ 400 جنيه للتقديم في أي كلية لأداء الامتحان من خلال الفيزا سابقة الدفع، ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها.

وبدأ التسجيل لحجز اختبارات القدرات إلكترونيًا، يوم السبت 6يوليو، ويستمر حتى يوم السبت 20 من الشهر ذاته، ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات، ويبدأ عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

وبعد أن تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن "رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية"، يقوم بطبع الإيصال للتقديم به في الكلية التي رغب في أداء اختباراتها.

وتبدأ رحلة أخرى مع التقديم والالتزام بميعاد الاختبارات التي تم تحديدها والالتزام بالشروط المنصوص عليها من زى معين أومن أدوات مطلوبة، وبعد الانتهاء من كل تلك الخطوات يعود الطالب إلى صومعته من جديد في انتظار الأمل أن يتحقق.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة بالكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات للالتحاق بها، وهي: "كليات التربية الرياضية، شعبتي التربية "الفنية والموسيقية" بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر - منية النصر"، وكليات الفنون الجميلة "فنون– عمارة"، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات"حلوان - دمياط – بنها – بني سويف"، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكلتي "التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس"، وكلية التربية بالإسماعيلية "شعبة التربية الموسيقية" جامعة قناة السويس، وكليات الإعلام.

تم إدراج كليات الإعلام لاختبارات القدرات هذا العام، وقد وضعت كلية الإعلام جامعة القاهرة، دليلًا للطلاب بإرشادات وضوابط اختبارات القدرات بالكلية.

ويدخل الطالب لموقع التنسيق ويختار رابط اختبار القدرات، ثم اختبار القدرات لكليات الإعلام، ويقوم بتسجيل بياناته، وطباعة استمارة الاشتراك في الامتحان التي يظهر بها مكان أداء الاختبار.

ويتوجه الطالب إلى مكان أداء الاختبار، ليقوم بسداد رسوم الاختبار قدرها 400 جنيه، ويقدم الاستمارة الأصلية وصورة منها وإيصال السداد إلى إدارة شئون الطلاب بالكلية، لتقوم بتحديد موعد أداء الاختبار.

كما يجب إحضار قلم رصاص وغير مسموح باستخدام القلم الجاف، وأستيكة، ولا يسمح للطالب بأداء الاختبار بدون بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ، وممنوع دخول الامتحان بهاتف محمول أو سماعات، أو التحدث داخل اللجنة، أو الدخول بعد بدء الاختبار، ويتم تصحيح أوراق الإجابة إلكترونيًا وإدخال نتيجة الطالب على موقع التنسيق خلال 48 ساعة، وتكون النتيجة في صورة تقدير لائق أو غير لائق.

والاختبارات عبارة عن اختبار معلومات عامة "معلومات في التخصص، معلومات عامة، لغة عربية ولغة إنجليزية" 100 درجة، ومدة الاختبار ساعة ونصف فقط ويتم التصحيح إلكترونيًا، وشروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الاختبارات.

تأهيل

"ماتخافيش تعالي السنتر وهتظبطي الدنيا والمحاضرين هيساعدوكي تعدي الامتحان، ولو مش فاهمة حاجة هيعيدوها لغاية ما تستوعبيها ـ وأي جزئية صعبة هيسهلوها، لأنهم متخصصين"، قالتها "ريم" مسئولة الحجز في أحد مراكز التأهيل لاختبارات قدرات الإعلام في منطقة الدقي في مكالمة هاتفية للرد عن طبيعة الالتحاق بالكورس، مؤكدة أن "النجاح مضمون" مع "الكورس" الذي تبلغ تكلفته 350جنيهًا، وهو عبارة عن 3 محاضرات، يحاضر فيها محاضرون على درجة كبيرة من الخبرة، يزودون الطلاب بكل المعلومات التي يحتاجونها لاجتياز اختبارات القبول.





الحلم

"نفسي أكون مذيعة".. قالتها سارة طالبة الثانوية العامة - القسم أدبي: "أنا مش عارفة ليه عملوا اختبار قدرات السنة دي مش كفاية مذاكرة الامتحانات كمان هنذاكر ونمتحن علشان ندخل الكلية".

وأضافت لـ"المصريون": "مش مهم فلوس الكورس المهم أني أنجح وأعدي يا رب".

الفنون المسرحية

أعلن المعهد العالي للفنون المسرحية، قبوله لحملة الثانوية العامة والأزهري والدبلومات لدفعات 2016 - 2017 - 2018 - 2019، وأعلن أنه سيتم قبول بجميع الأقسام الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 55%, والدبلومات الفنية بنسبة 60%، والحاصلين على مؤهلات عليا بشرط التقيد بالسن، والحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 55%, والحاصلين على مؤهلات عليا بشرط التقيد بالسن التي لا تتجاوز 22 سنة للحاصلين على الثانوية، 26 سنة للحاصلين على بكالوريوس "كليات نظرية"، 28 سنة للحاصلين على بكالوريوس "كليات عملية".

"أنا نفسي أبقى زي محمد رمضان، أنا بعرف أمثل وممكن لما اشترك في الكورس حد يكتشفني، مش مهم الفلوس اتصرفت، واستلفت فلوس علشان اكمل حق كورس الصفوة"، هكذا قال أحد الطلاب المتقدمين.

إذ أن أحد شروط لالتحاق بالمعهد، الاشتراك في كورس التدريب الذي يشرف عليه المعهد، وينقسم للعديد من الورش تتفاوت أسعارها حسب نوع الورشة.

"أولًا" الكورس الاقتصادي 750 جنيهًا، ويتضمن 6محاضرات تشتمل "تحضير وتدريب على مشهد للغة العربية وآخر باللهجة العامية، ومحاضرات نظرية عن مبادئ التمثيل والإخراج، وتدريب على التمثيل الصامت والبانتومايم".

وإعدادات الصوت والحركة، وتعامل الممثل مع أدواته، والمحاضرة الأولى مجانًا.

"ثانيًا" الكورس العادي 1300 جنيه، ويتضمن 10 محاضرات تشتمل "تحضير وتدريب علي مشهد للغة العربية وآخر باللهجة العامية، محاضرات نظرية عن مبادئ التمثيل والإخراج من خلال مواد علمية مقروءة ومرئية، إعدادات الصوت والحركة، وتدريب علي التمثيل الصامت والبانتومايم، ومحاضرات عن الخيال، ومحاضرات عن الذاكرة الانفعالية وتكوينها، والمحاضرة الأولى مجانًا".

"ثالثًا" الكورس المميز 2000 جنيه، 16 محاضرة، ومدة الكورس شهرين، تشتمل على "تحضير وتدريب علي مشهد للغة العربية وآخر باللهجة العامية، محاضرات نظرية عن مبادئ التمثيل والإخراج، من خلال مواد علمية مقروءة ومرئية، إعدادات الصوت والحركة، تدريب على التمثيل الصامت والبانتومايم، ومحاضرات عن الخيال، ومحاضرات عن الذاكرة الانفعالية وتكوينها، سلوك الممثل في المسرح والسينما والتلفزيون، ومحاضرات عن الارتجال، ومحاضرات إلقاء وتعبير حركي، والمحاضرة الأولي مجانًا".

"رابعًا" كورس الصفوة 3000 جنيه، 25 محاضرة تشتمل: "تحضير وتدريب علي مشهد للغة العربية وآخر باللهجة العامية، محاضرات نظرية عن مبادئ التمثيل والإخراج من خلال مواد علمية مقروءة ومرئية، وإعدادات الصوت والحركة، ومحاضرات عن الخيال، ومحاضرات عن الذاكرة الانفعالية وتكوينها، سلوك الممثل في المسرح والسينما والتلفزيون، ومحاضرات عن الارتجال، ومحاضرات إلقاء وتعبير حركي، ومحضرات عن لغة الجسد، وكيفية قراءة النص مسرحي أو السيناريو، وتصوير فيديو للتدريب وإتاحة نسخ للمتدرب حتى يتعرف علي إمكانياته، والمحاضرة الأولى مجانًا"، ويقوم بالتدريب الممثل أحمد خالد، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، والممثل عبد الرحمن قابيل، خريج المعهد.

المعهد العالى للسينما

أعلن المعهد العالي للسينما، قبوله دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة "2017-2018-2019" للموهوبين في مجال السينما فروع" الإخراج - السيناريو - الإنتاج - المونتاج - هندسة المناظر - هندسة الصوت - الرسوم المتحركة – التصوير".

"أنا بحب جدًا محمد سامي، عجبني أسلوبه في إخراج "جواب اعتقال، وتصبح علي خير"، ونفسي أكون مخرج عالمي، والكورس مش غالي، مقابل حلمي اللي نفسي أحققه، وإن شاء الله أنجح في الثانوية، يقول "سيف محمد"، أحد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد.

ومن أهم الشروط أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول لكل قسم، كما أعلن إستوديو الورشة عن بدء فعاليات التدريب والتأهيل لاختبارات المعهد العالي للسينما.

وكورس التدريب لقسم الإخراج تبلغ قيمة الكورس الخاص به 1500 جنيه.

إجمالي ساعات التدريب 18 ساعة ، 6 محاضرات، يقوم فيها الطالب بالتدرب علي الاختبار الأول "الاختبار الإبداعي"، والاختبار الثاني "التذوق الفني"، والاختبار الأخير "الورشة الإبداعية"، ويقوم بالتدريب مينا مجدي.

فنون جميلة وتطبيقية

أعلن التنسيق الإلكتروني إدراج 6 جامعات لكليات للفنون ضمن قائمة جامعات اختبارات القدرات هي "إسكندرية، المنيا، المنصورة، جنوب الوادي، حلوان، أسيوط"، وتعتمد اختبارات القدرات بتلك الكليات على القدرات الإبداعية للطلاب، التي تتمثل في مدى تحكم يده في الأدوات المستخدمة في الفنون المختلفة.





وتنقسم الاختبارات إلى قدرات قسم العمارة بكلية فنون جميلة، تقتصر على طلاب شعبة علمي رياضة، وبعد اجتياز الطالب لتلك الاختبارات يمكن له أن يلتحق بقسم العمارة بالكلية فقط.

اختبارات فنون، يمكن لطلاب شعبتي العلمي والأدبي التقدم لها، وهذا الاختبار يتيح للطلاب بعد ذلك التقدم لعدد من الأقسام منها، قسم جرافيك ونحت وتصوير، ويستثنى منها قسم الديكور والذي يقتصر على طلاب شعبي العلمي فقط.

بينما كليات الفنون التطبيقية والنوعية والتربية الفنية، لها اختبار واحد فقط في الأغلب، إن لم تستثنَ أي كلية وتضيف اختبار آخر.

القمة «مش هندسة وطب»

العديد من الإعلانات التي تنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، أو في أوراق الدعاية التي يتم توزيعها أمام الجامعات والمدارس خاصة أيام الامتحانات، "خلصت امتحانات ثانوية عامة؟ طب إيه؟! ها نفسك تخش كلية قمة؟ طب مين اللي قالك إن القمة هندسة وطب بس؟ لا سعادتك أنت ممكن تكون مهندس من غير ما تدخل هندسة، تسمع عن فنون جميلة؟ وفنون تطبيقية، ايون تبقي مهندس معماري أو مهندس ديكور، أو لو نفسك تدخل فنون جميلة بكل أقسامها بقا، بتحب الرسم؟ طب ليك في النحت، لا لا تعالى هنا فكك من بالألوان الطبيعية خالص، دلوقتى عشان تدخل الكلية محتاج كورس القدرات صح؟ طب إيه اللي بيميز الكورس عندنا عن اى مكان تانى؟ الكورس 12 ساعة.. أيون 12 ساعة، سعر الكورس 350 ج لفترة محدودة، بالأدوات "اسكتش ورق كانسون.. أقلام رصاص.. جومة.. مسطرة.. براية.. جومة فحم.."، المجموعة 10 لـ 12 طالب بس، أيوا عشان تفهم وتسال براحتك، محاضرين على أعلى مستوى من كذا سنة، مجموعات يوميا، "إمكانية إعادة الكورس مجانًا لاى حد مفهمش، بص كدا من الأخر مش حنسيبك غير وأنت فاهم"، أحد الإعلانات الخاصة بالتدريب علي اجتياز كلية فنون جميلة وتطبيقية.





مركز آخر يستخدم أسلوبًا دعائيًا مختلفًا يقول: "ايه ده يعني مينفعش أقدم وأنا جايب مجموع الكلية عشان معملتش اختبار القدرات، مكنتش أعرف إني ممكن أطلع مهندس من كلية فنون تطبيقية، نفسي أدخل كلية من كليات القمة خلاص كده التقديم قفل، كل دي جمل بنسمعها كل سنة من طلاب ثانوية عامة للأسف، عارف أن في ناس في مكانك كتير في ثانوية_عامة في السنين اللي فاتت ضيعوا فرصتهم في كليات القمة بإديهم!! هتقولي ازاي!! هقولك كليات فنون جميلة وفنون تطبيقية، ناس كتير ممكن تكون فاكرة الكليات دي بتخرج رسامين بس اللي متعرفهوش أن الكليات دي كمان بتخرج مهندسين تابعين لنقابة المهندسين و مصممين في كل المجالات، بس الكليات دي ليها اختبار بعد امتحان الثانوية مباشرة لازم تعمله عشان تضمن مكانك فيها ، في البوست ده هنعرفكوا بالكليات دي و الفترة الجاية هنعرفكوا بالأقسام داخل الكليات دي بيدرسوا ايه و بيشتغلوا ايه و هنجاوبكم على كل الاسئلة اللي بتدور في بالكم، متضيعش فرصتك للتقديم لأي سبب السنة اللي فاتت فنون جميلة فضل متاح فيها أماكن لحد المرحلة التالتة !! و قبلت من 60.9 % ناس كتير مجموعها كان يقبل بس للأسف مكنوش عملوا اختبار القدرات عشان متوقعوش التنسيق ينزل و كان التقديم خلاص قفل ، ألحق سجل مكانك لكورسات القدرات و متضيعش الفرصة عشان الفرصة دي مبتجيش غير مرة واحدة في العمر".

مستغربة

"أنا فوجئت أني ممكن أطلع مهندسة من فنون جميلة أو تطبيقية، الإعلانات دي هي اللي عرفتني، مش مشكلة الفلوس اهي بجملة اللي اتدفع في الدروس، انا خايفة مجموعي يكون مش كبير، هشارك في التدريب علشان أنا نفسي ادخل ابقي مهندسة مش مهم التخصص، المهم يكون اسمي المهندسة عبير".

تضيف عبير لـ"المصريون"، "بابا هيعمل ايه هيدفع من سكات وخصوصًا لما عرف أني ممكن أكون مهندسة من فنون وافق علطول، وهيتصرف في فلوس الكورس زي ما كان بيتصرف في فلوس الدروس".

التربية الرياضية







بناءً على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، تم توحيد اختبارات كليات التربية الرياضية لجميع كليات التربية الرياضية بجميع الجامعات الحكومية المصرية.

اختبار طبي وقوام "لائق أو غير لائق"، واختبار شخصي "لائق أو غير لائق"، اختبار المهارة والرياضية 70 درجة، اختبار ذكاء ومعلومات عامة في التخصص الإلكتروني 30 درجة، ومن شروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب في النهاية علي إجمالي 70% من إجمالي توزيع درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.

ومن شروط القبول بكلية تربية رياضية حصول الطالب أو الطالبة على المستوى المقرر في القدرات الرياضية والذي يُعقد بلجان كليات التربية الرياضية، وأن يكون الطالب أو الطالبة مستكملًا لشروط اللياقة الطبية طبقًا للمستويات المعمول بها بالقومسيون الطبي العام "الإقرار الطبي" والذي يجرى بعد اجتياز المستوى المقرر في القدرات الرياضية، حيث إن الغرض من إجراء الاختبارات هو اختيار العناصر اللائقة للدراسة بكليات التربية الرياضية، والأوراق المطلوبة من الطلاب أثناء التقدم لـ امتحان قدرات كلية تربية رياضية 2019، ويتقدم الطالب (الطالبة) شخصيًا إلى لجنة الاختبارات التي سيؤدي الاختبار أمامها في التاريخ المحدد له، ومعه الإيصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام الطالب بطباعتها من الموقع الإلكتروني، عدد 6 صور شخصية مقاس 4 ×6سم ،أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة من البطاقة الشخصية، شهادات التفوق الرياضي "في حالة وجودها" للحاصلين على بطولات رياضية.

والملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات، الطلبة: "فانلة بدون أكمام – بنطلون قصير" شورت" – حذاء خفيف – شراب قصير أبيض – لباس بحر "مايوه"، الطالبات : لباس بحر "مايوه" – بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء خفيف – شراب قصير أبيض.

تنقسم اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية إلى ثلاث مراحل تقسم على ثلاثة أيام، كالتالي: يشمل اليوم الأول اختبارات الوزن والطول واختبارًا طبيًا مبدئيًا، واختبار القوام، وفيه يتم التأكد من خلو المتقدم من أي تشوهات.

أما اليوم الثاني فيخصص لاختبارات المهارة حيث يختار المتقدم لعبة رياضية يتم اختبارات مهاراته فيها مثل اختبارات السرعة في كرة القدم.

وفي اليوم الثالث من اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية يخضع المتقدم لاختبار الهيئة وفيه يتم التأكد من سلامة النطق ومناسبة الشخصية لطبيعة العمل والدراسة بالكلية والمجال الرياضي، ويتم تحديد هل الطالب لائق أم لا.





ولا يصل الطالب لاختبار اليوم الثالث إلا بعد حصوله على 60 درجة من أصل 100 درجة باختبارات اليومين السابقين، وفي حالة رسوب الطالب في أي اختبار لا يكمل باقي الاختبارات.

اشترطت كلية التربية الرياضية للبنات عدم ارتداء السلاسل والخواتم والإنسيالات وعدم وضع مساحيق على الوجه وتقصير الأظافر والالتزام بالخلق القويم وعدم التلفظ بألفاظ خارجة في الكلية.

التأهيل للكليات العسكرية والشرطة



الكليات العسكرية وكلية الشرطة من الكليات التي يراود الكثيرين حلم الالتحاق بها، ولأنها تحتاج إلى شروط جسدية محددة للالتحاق بها، تجد العديد من مراكز التأهيل تنشر إعلاناتها علي طول الطريق وأبرزها عبارة: "نؤهلك للالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة.. نفسك تبقى ضابط وتحقق حلم حياتك، نفسك أهلك يشوفوك بالبدلة العسكرية، هنحقق لك حلمك في الالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة".





وقد حدد أحد مراكز التدريب قيمة "الكورس" الذي يستمر لمدة أسبوعين، ولمدة ساعتين من 7 – 9 صباحًا مقابل 700 جنيه، سيتم خلالها الطالب تدريب على كافة الاختبارات التي تضمن لك اجتياز الامتحانات بالكليات العسكرية حتى الاختبارات النفسية، وقفزة الثقة يكون التدريب عليها بـ300 جنيه منفصلة عن قيمة الاشتراك، ولا تحتاج لتقديم أي أوراق سوى الحضور ودفع المبلغ المالي المطلوب".

اختبار قدرات كلية التربية النوعية – قسم المسرح التربوى

ـ اختبار معلومات عامة + معلومات في التخصص 100 درجة.

ـ اختبار المعلومات العامة يشمل 40 سؤالاً اختياريًا من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، 60 سؤالًا "صواب وخطأ" يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون مكونًا من 100 سؤال ومدة الاختبار ساعة ونصف فقط. (40×1 + 60×1 =100 درجة) ويتم التصحيح إلكترونيًا.

شروط النجاح في اختبار كلية التربية النوعية – قسم المسرح التربوي حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.