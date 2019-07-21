» أغرب مناشدة من الشرطة الأمريكية للمواطنين.. لن تصدق

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طلبت الشرطة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية من المواطنين، الذين ربما يخططون لارتكاب جرائم، "الانتظار" حتى تنتهي موجة الحر الشديدة.
وتلقى نحو 93 مليون أمريكي تحذيرات وإرشادات حول موجات الحر الشديد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك عدة ولايات شمال شرقي للبلاد.
وذكرت شبكة إيه "بي سي نيوز" الأمريكية أن عددا من إدارات الشرطة (لم تحددها كلها) طلبت من أي مجرمين محتملين "خدمة بسيطة"، وهي أن يوفروا عليها عناء الاضطرار إلى الاستجابة (لأنشطة إجرامية) في ظل درجات الحرارة الحارقة.
وقالت إدارة شرطة برينتري، وهي إحدى ضواحي نيوإنجلاند بمقاطعة نورفولك في الولاية: "بسبب الحرارة الشديدة، نطلب من أي شخص يفكر في القيام بأنشطة إجرامية أن يتأخر حتى الإثنين".
وأضافت في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "سيكون الجو ساخنا مثل كرات القدم بالخارج. ممارسة النشاط الإجرامي، في هذه الحرارة الشديدة... خطير للغاية".
واقترحت إدارة الشرطة أن يمكث الناس في منازلهم، وأن ينعموا بمكيفات الهواء، وأن يفرطوا في مشاهدة الموسم الثالث من سلسلة "أشياء غريبة" (مسلسل خيال علمي ورعب أمريكي) بدلا من ذلك.
كما اتخذت إدارة شرطة مالدن بمقاطعة ميدلسيكس بالولاية موقفا ضد المغامرة في الخارج في ظل الحرارة الشديدة، قائلة إن جميع الأنشطة الإجرامية تم تعليقها "حتى إشعار آخر".
وقالت عبر صفحتها على "فيسبوك": "سيكون الجو حارا للغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ لذا تنصح شرطة مالدن جميع المجرمين بالبقاء في الداخل حتى إشعار آخر".
وفي ولاية ماساتشوستس، كان من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 112 فهرنهايت (44.45 مئوية) في بعض الأماكن، قبل أن تنخفض وتعود إلى وضعها الطبيعي الإثنين. -

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