  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:02 ص
بحث متقدم
أديب

تعليق صادم من "أديب" على مباراة الزمالك والجونة.. هذا ما قاله

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

"أبوريدة" يفتح النار ويتعهد بملاحقة هؤلاء

وسائل منع الحمل

رئيس شعبة الأدوية يفجر مفاجأة مدوية عن حبوب منع الحمل

اقتصادي: 5 أسباب تفسر انتعاش الجنيه

خبير اقتصادي يكشف: هذا هو سر تحسن تصنيف الجنيه

طالبة أثناء تأدية اختبار القدرات بإحدى الكليات

بعد «تقليب الجيوب» فى دروس الثانوية.. سنة أولى قدرات: ادفع علشان تعدى»

محمد الشناوي

شاهد.. إنقاذ حارس مصر ضمن أفضل 5 تصديات بـ«الكان»

علاء مبارك

علاء مبارك يرد على أشرف السعد بتعليق مفاجئ

الاخوان

برلمانيون يطالبون بمقاضاة قنوات الإخوان.. تعرف على السبب

مدبولي

قرار من "مدبولى" بشأن جرائم التجمهر

محرز

«محرز» يكشف سبب تجاهله مصافحة "مدبولي"

طهران: لا يمكن للسعودية والإمارات والعراق فعل هذا الأمر

عرب وعالم

النفط الإيراني
النفط الإيراني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر

#

تفاصيل مثيرة عن العلامة "ابن عثيمين".. أخطرها هذا الأمر

#

خلفان: لن ننسى هذا الأمر للإخوان

#

نجل محمد نجم عن حالة والده: لا نملك سوى هذا الأمر

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، الأحد، إنه لا يمكن للسعودية والإمارات والعراق مل فراغ نفط بلاده حال توقف تصديره.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به زنغنة عقب لقاء له مع وزراء نفط سابقين بالعاصمة طهران، ردا على وعود من الدول الثلاث في هذا الصدد.
وأضاف: "لا يمكن لأي بلد أن مل فراغ النفط الإيراني؛ فالسعودية والإمارات والعراق لديهم أسواقهم الخاصة".
وشدد زنغنة على أنه لن يكون للآلية الأوروبية "إنستكس" قيمة إن لم تؤدي إلى تسليم أموال النفط الإيراني لنا.
وأنشأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا آلية "إنستكس" لتسهيل التجارة مع إيران، وحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع طهران 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على الأخيرة.
ورغم إنشاء آلية إنستكس في يناير/كانون الثاني الماضي إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد؛ نتيجة للضغوط الأمريكية. وتسمح للشركات بالتبادل التجاري مع إيران رغم العقوبات، لكن وفق شروط محددة، أهمها أن يقوم التبادل التجاري على نظام المقايضة؛ أي مبادلة النفط الإيراني بأموال أوروبية تُصرف فقط على الأدوية والمواد الغذائية في إيران.
وفيما يتعلق باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، قال زنغنة إن احتجاز الناقلة لم يؤثر بعد على إمدادات النفط من بلاده.
وبيّن أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون تشديد القيود ضد إيران في القطاع النفطي.
وفي 4 يوليو/تموز الجاري، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.
وأوضحت أن سبب الإيقاف "انتهاك" الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة.
وأطلقت سلطات جبل طارق، الأسبوع الماضي، سراح 4 أشخاص من طاقم الناقلة الإيرانية، دون الإفراج عن الناقلة نفسها. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "أديب" عن طلب محمد صلاح 30 مليون يورو
» خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الجنيه
» الكويت: توجيهات أميرية بإنهاء ملف «البدون»
» هذا هو السبب الحقيقي لنقص عدد الأطباء بمصر
» قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر
» أغرب مناشدة من الشرطة الأمريكية للمواطنين.. لن تصدق
» ترامب يواصل الهجوم على 4 برلمانيات من أصول أجنبية
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن 1000 سوداني
» مذيعة جزائرية تسخر من سمير صبري:«بله واشرب ميتو»
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام الجونة
» تونس تحظر النقاب في المصالح الحكومية.. هل تسير مصر على خطاها؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود