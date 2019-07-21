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الجبير يطالب بـ"ردع أعمال" إيران المهددة للملاحة البحرية

عرب وعالم

الجبير
الجبير

المصريون ووكالات

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طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، المجتمع الدولي بـ"ردع أعمال" إيران التي تمس حرية الملاحة البحرية.
وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال الجبير إن "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي". 
وأضاف "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تمامًا".
وطالب الجبير، المجتمع الدولي بـ"ردع مثل هذه الأعمال". 
ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز. 
وفيما أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية، وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية. 
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية. 
وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الخميس الماضي، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي. -

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