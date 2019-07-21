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جيش الاحتلال يعتقل صيادين اثنين قبالة شواطئ غزة

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إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال

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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين على حدود غزة

اعتقلت قوات من البحرية الإسرائيلية مساء الأحد، اثنين من صيادي الأسماك، قبالة شواطئ مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت نقابة الصيادين الفلسطينيين، بغزة (غير حكومية)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "قامت زوارق الاحتلال البحرية، باعتقال الصيادين عصام نبيل الأقرع (24 عاما)، وشقيقه رياض (20 عاما)، فى وقت متأخر من هذه الليلة".
وأضافت: "حاصرت قوات الاحتلال مركب الصيادين، في بحر رفح جنوب القطاع، وصادرته والمعدات الخاصه به".
وتعتقل القوات الإسرائيلية بين حين وآخر، صيادين فلسطينيين، أثناء عملهم في الصيد، وتصادر مراكبهم ومعداتهم. -

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