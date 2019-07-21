خبير اقتصادي يكشف: هذا هو سر تحسن تصنيف الجنيه

21 يوليه 2019 - 10:00 م

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بتحقيق معدلات نمو مرتفعة.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «انخفضت معدلات البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري والنقدي، وكلها مؤشرات تؤكد تحسن الاقتصادي»، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بآثار ذلك التحسن خلال الفترة المقبلة.

