» هذا هو السبب الحقيقي لنقص عدد الأطباء بمصر

21 يوليه 2019 - 11:25 م

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك نقصًا في عدد الأطباء في مصر، بسبب زيادة عدد المواليد في مصر، في حين أن عدد خريجي كليات الطب ليس بالعدد الكافي لتغطية كافة المستشفيات والمراكز الصحية، «كان فيه دفعة فراغ» على حد قوله وهو ما أثرت على عدد الأطباء في مصر.



وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن عددًا كبيرًا من الأطباء في مصر يقومون بالسفر خارج البلاد نتيجة الوضع المالي الأفضل، وطبيعة الشغل الجيدة بالخارج، تُشجع الأطباء على السفر للخارج، فيجب العمل على وضع خطة لاستيعاب الأطباء الذين يعملون في الحكومة وقاموا بالسفر، من خلال تحسين بيئة العمل، والدخل المادي للأطباء.



من ناحية أخرى، أكد ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك زيادة كبيرة جدًا في أعداد خريجي كليات الصيادلة في مصر سنويًا، وأصبح الآن كل صيدلي يقوم بخدمة 436 شخصا، رغم أنه من المفروض والموجود عالميا أن كل صيدلي يخدم 1400 شخص، مؤكدًا أن عدد خريجي كليات الصيدلة في مصر أربع أضعاف المعدلات الطبيعية والعالمية.



وأضاف «الدمياطي»، خلال حواره في نفس البرنامج، أن خريجي كليات الصيادلة في مصر يتجاوزا سنويًا 14 ألف ونص شخص، ويوجد في مصر 44 كلية صيدلة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بقيمة الصيدلي المصري حتى يتيح له فرص عمل في الدول المجاورة.

