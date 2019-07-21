» خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الجنيه

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قال أحمد على الخبير الاقتصادي تعليقا على ما قالته تقارير "بلومبرج"، إن الجنية المصري أفضل العملات أداء في 2019، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته مصر في الفترة الماضية كان له جدوى إيجابية بشكل كبير على كل المؤشرات الاقتصادية.
وأشار علي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز" يوم الأحد، إلى الإشادة الدولية من المؤسسات الاقتصادية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي أو مؤسسات التصنيف الائتماني وعلى رأسها "بيتش"، لافتا إلى أن كل هذه المؤسسات تحكم بالأرقام وبالتالي تحسن الأرقام في مؤشرات الاقتصاد المصري كان أكبر دليل قوي وقاطع على حجم النجاح الذي تم تحقيقه وذلك مقارنة بالفترة التي كانت تسبق عام 2013.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إلى الطفرة التي استطاعت مصر تحقيقها تحديدا في إطار المشروعات القومية في كل القطاعات الاقتصادية سواء القطاعات الزراعية أو الصناعة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع البنية التحتية، لافتا إلى أن كل هذه القطاعات مجتمعه استطاعت تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وكذلك الزيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحسن الكبير في سعر صرف الجنية مقابل الدولار وكذلك ارتفاع القيمة الشرائية للجنية إلى حد كبير، وأيضا زيادة حصيلة الصادرات، وارتفاع حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي، فكل هذه العوامل أدت إلى النهوض بالاقتصاد المصري. 


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