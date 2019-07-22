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القوات العراقية تطهر 50 قرية من "داعش" شمالي بغداد

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طهّرت القوات العراقية المشتركة، الأحد، 50 قرية من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، ومصادرة أسلحة وأعتدة مختلفة، شمالي العاصمة بغداد.
وقال النقيب أحمد خلف، ضابط في شرطة بغداد، للأناضول، إن "القوات الأمنية أجرت تفتيشًا لنحو 50 قرية تابعة لقضاء الطارمية وناحية المشاهدة شمالي العاصمة، وصادرت كميات من الأسلحة ودمرت مواقع لخلايا داعش".
والسبت، أعلنت الدفاع العراقية، انطلاق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" العسكرية، بدعم من التحالف الدولي، لتعزيز الأمن في مناطق المشاهدة والطارمية والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.
وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة (تتبع وزارة الدفاع) للأناضول، إن "العملية تهدف إلى القضاء على خلايا داعش في مناطق شمالي بغداد والتي أصبحت مؤخرًا ملاذًا للإرهابيين".
وأوضح رسول أن "القوات الأمنية اعتقلت عددًا من الأشخاص (لم يحدد عددهم) وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وصادرت أسلحة وأعتدة مختلفة (لم يفصلها)".
وفي محافظة ديالى شرقي العراق، أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان زراعي، في أطراف ناحية جلولاء بالمحافظة.
وأوضح النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري، للأناضول، أن "التفجر أسفر عن مقتل مدني من أهالي القرية، فيما جرح 3 مدنيين آخرين".
ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار مئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.
كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎
ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014. -

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