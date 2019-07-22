الأهلي يقرر الاستغناء عن قائد الفريق و 2 من الأجانب

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فريق الأهلي
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مفاجأة .. نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد مكالمة من "تريزيجيه"

الاهلى

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن قرار اتخذته إدارة الأهلي بالاستغناء عن 3 من اللاعبين الكبار .

وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" إن إدارة الفريق تتجه للاستغناء عن القائد حسام عاشور وأنه تم إبلاغه أنه سيكون رقم 3 في مركزه خلال الموسم المقبل ، وإنه في حال أراد الرحيل إلى فريق آخر فإن الأهلي لن يأخذ مالا مقابل هذا الرحيل احتراما لما قدمه النجم عاشور للمارد الأحمر على مدار سنوات.

وأضاف "زكي" : "الأهلي أيضا يتجه للاستغناء عن وليد أزارو لعدم وجود قناعة من المدير الفني للفريق به ، الإدارة ترى أنه فقد تركيزه منذ واقعة قطعه للتيشيرت في مباراة الترجي وأصبح بينه وبين الجماهير فجوة كبيرة لكنهم ينتظروا عرضا مناسبا".

واستدرك: "الإدارة تريد إعارة جيرالدو أيضا نظرا لوجود لاعبين كُثر في مركزه .. وهم تكلموا معه في ذلك فلم يرفض ولكنه اشترط أن تكون إعارته في دولة خليجية نظرا لقوة الدوريات هناك بحيث يعود جاهزا للنادي الأهلي.

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