ساويرس: بلغونا اللي تعرفوه يا أصحاب "المباديء الجبانة"

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ساويرس

شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجوما شرسا على شركات الطيران التي أعلنت وقف رحلاتها لمصر دون سبب واضح.

وقال "ساويرس" في تغريدة على "تويتر" : "طيب لو عندكم معلومة عن عمل إرهابى ليه متبلغوش أجهزتنا الأمنية مش دى حرب مشتركة على الإرهاب و لا رعاياكم بس .. مبادئ غريبة و جبانة".

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