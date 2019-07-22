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العواصف تحصد أرواح 41 شخصًا

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وكالات - سارة أشرف

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الهند

عواصف

مقتلا

قتل ما لا يقل عن 41 شخصًا، إثر وقوع عواصف وصعقات برق بولاية أوتار براديش بشمال الهند، بعدما أدت العواصف التي وقعت يومي السبت والأحد الماضيين، وصاحبتها رياح قوية وأمطار، لسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسقف.

محمد عارف، مسئول بغرفة التحكم بوكالة إدارة الكوارث فى لوكناو عاصمة الولاية قال إن ستة أشخاص فقط لقوا حتفهم أمس الأول السبت، فان 35 آخرين لقوا حتفهم في حوادث أخرى أمس الأحد"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن معظم الضحايا من المزارعين والمشردين الذين كانوا في العراء.

وأوضح أن الضحايا لقوا حتفهم بسبب صعقات البرق واقتلاع الأشجار وانهيار المنازل بسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.


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