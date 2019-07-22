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"الفلاحين" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لحوم الأضاحي

الحياة السياسية

حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين
حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين

إيمان هاني

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أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه سيتم بيع كيلو عجول الأضاحي (قايم) بـ47 جنيهًا، في جميع نقابات الفلاحين على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عبد الرحمن"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية: "هذا السعر "مش مخترعينه"، ولكنه موجود على أرض الواقع ولكن التجار يلجأون للمغالاة، مشددًا على أن هذا هو السعر الواقعي.

وتابع نقيب الفلاحين، بأن هذا السعر به هامش ربح أيضًا، موضحًا أن هناك عجولا مستوردة سيكون سعرها حوالي 46 جنيهًا للكيلو (قايم)، وعلى من يرغب في الشراء التوجه إلى أفرع نقابة الفلاحين على مستوى الجمهورية.

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