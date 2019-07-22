» فشلت فى ممارسة الدعارة.. فقتلت طفلتها

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قتلت سيدة أمريكية طفلتها الرضيعة، بالضرب المبرح، إثر فشلها فى ممارسة الدعارة مع عشيقها.

أحداث الواقعة تعود عندما وردت معلومات للشرطة الأمريكية من إحدى المستشفيات تفيد بوصول طفلة جثة هامدة إثر تعرضها لكدمات في الكبد والأمعاء والرأس وعلامات عض على الأرداف.

وعلى الفور كثفت الشرطة من تواجدها وألقت القبض على الأم.

وبمواجهة الأم اعترفت باعتدائها على طفلتها بالضرب المبرح عقب فشلها في ممارسة الدعارة برفقة عشيقها، وعادت إلى منزلها بدون أموال، فتخلصت من انزعاجها لقلة المال بالاعتداء على طفلتها بالضرب.


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