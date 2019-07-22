الديهي: "اللي بتعملوه حقد وسفالة"

22 يوليه 2019 - 10:49 ص

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، قرار طيران بريطانية بشأن تعليق رحلاتها لمصر لمدة أسبوع.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، بأن "وول ستريت جورنال"، أكدت أن قرار بريطانيا بتعليق رحلاتها للقاهرة الغرض منه استهداف السياحة المصرية.



وشن "الديهي"، هجوم حاد علي فضائية "الجزيرة"، والقنوات التابعة لتنظيم الإخوان، قائلاً: "الإخوان شمتانين في مصر عقب القرار الذي اتخذته بريطانيا.



وتابع "الديهي": "إيه كمية الحقد والسفالة اللي موجودة في هذا الإعلام الرقيع والمسموم، اللي بتعملوا ده سفالة وحقد، ولا يوجد علاقة بينه وبين الأخلاق، كل اللي بيشتغل في قناة الجزيرة خونة ولا أستثني منهم أحد".

